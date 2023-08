Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Bären lasten am Montagvormittag auf Valneva

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Valneva. Die Valneva-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 9,0 Prozent auf 6,09 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 9,0 Prozent auf 6,09 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Valneva-Aktie bei 6,00 EUR. Bei 6,31 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 41.009 Valneva-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,64 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Valneva-Aktie somit 42,76 Prozent niedriger. Am 03.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,96 EUR. Derzeit notiert die Valneva-Aktie damit 53,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 04.05.2023 lud Valneva zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Valneva im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.09.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Valneva möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2021 ein Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Valneva-Aktie in den Büchern stehen.

