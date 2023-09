Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Mittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Valneva. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 6,19 EUR.

Der Valneva-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 6,19 EUR. Bei 6,15 EUR markierte die Valneva-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,27 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.221 Valneva-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,49 EUR markierte der Titel am 16.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 37,22 Prozent Plus fehlen der Valneva-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,96 EUR. Dieser Wert wurde am 03.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Valneva-Aktie mit einem Verlust von 36,07 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Valneva am 04.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,51 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,80 EUR in den Büchern standen.

Valneva wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 21.09.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Valneva-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Valneva 2021 einen Verlust in Höhe von -0,190 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen