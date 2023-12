Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Donnerstagmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Valneva. Zuletzt wies die Valneva-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 4,86 EUR nach oben.

Das Papier von Valneva konnte um 11:57 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,1 Prozent auf 4,86 EUR. Die Valneva-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,93 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,74 EUR. Von der Valneva-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.831 Stück gehandelt.

Am 21.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Valneva-Aktie ist somit 62,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Valneva-Aktie 22,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.05.2023 äußerte sich Valneva zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Valneva hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,51 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2021 ein EPS von --0,190 EUR je Valneva-Aktie.

