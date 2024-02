Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Mittag fester

So entwickelt sich Valneva

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Valneva. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,80 EUR zu.

Die Valneva-Aktie konnte um 11:55 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 3,80 EUR. Der Kurs der Valneva-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,80 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.836 Valneva-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 7,91 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 108,54 Prozent könnte die Valneva-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.02.2024 bei 3,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Valneva-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Valneva 0,000 EUR aus.

Valneva veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz wurden 33,51 EUR gegenüber 21,80 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Valneva Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,025 EUR je Aktie belaufen.

