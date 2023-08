Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva tendiert am Dienstagmittag schwächer

So entwickelt sich Valneva

Die Aktie von Valneva gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Valneva-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 6,08 EUR.

Die Aktie verlor um 11:42 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 6,08 EUR. Bei 6,06 EUR ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 14.250 Valneva-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2023 hat Valneva die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Valneva mit einem Umsatz von insgesamt 33,51 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 53,71 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Valneva am 21.09.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Valneva die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2021 ein Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Valneva-Aktie in den Büchern stehen.

