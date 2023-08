Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Valneva gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 6,05 EUR.

Die Aktie notierte um 09:10 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 6,05 EUR. Die Valneva-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,05 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Valneva-Aktien beläuft sich auf 2.479 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 10,64 EUR. Derzeit notiert die Valneva-Aktie damit 43,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Valneva-Aktie ist somit 34,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 04.05.2023 hat Valneva in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,51 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Valneva einen Umsatz von 21,80 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.09.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Valneva rechnen Experten am 07.11.2024.

2021 dürfte Valneva einen Verlust von -0,190 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

