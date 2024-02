Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Valneva gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Valneva befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 3,76 EUR ab.

Die Valneva-Aktie notierte um 11:43 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Valneva-Aktie bei 3,74 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,77 EUR. Zuletzt wechselten 19.869 Valneva-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2023 auf bis zu 7,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Valneva-Aktie liegt somit 52,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,50 EUR am 02.02.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,79 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Valneva-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Valneva am 04.05.2023. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent auf 33,51 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,80 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Valneva Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Valneva-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Valneva-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,025 EUR fest.

