Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Valneva gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Valneva-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 3,67 EUR abwärts.

Das Papier von Valneva befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 3,67 EUR ab. Die Valneva-Aktie sank bis auf 3,63 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,65 EUR. Der Tagesumsatz der Valneva-Aktie belief sich zuletzt auf 7.548 Aktien.

Am 22.06.2023 markierte das Papier bei 7,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 115,58 Prozent Plus fehlen der Valneva-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,63 Prozent würde die Valneva-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Valneva-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Valneva zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent auf 33,51 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Valneva am 20.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Valneva-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Valneva 2023 einen Verlust in Höhe von -0,274 EUR je Aktie ausweisen dürften.

