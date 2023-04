Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva tendiert am Vormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Valneva 4,80 EUR

-3,01% Charts

News

Analysen

Die Valneva-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 08:40 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 4,82 EUR. Die Valneva-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,80 EUR ab. Bei 4,80 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Valneva-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 466 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.04.2022 bei 17,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,42 EUR. Mit Abgaben von 9,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,50 EUR für die Valneva-Aktie aus.

Valneva ließ sich am 24.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Valneva am 04.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 02.05.2024.

2021 dürfte Valneva einen Verlust von -0,190 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen

Valneva-Aktie abgestraft: Goldman stuft Valneva auf 'Neutral' ab

BioNTech-Aktie, Pfizer-Aktie & Moderna-Aktie: Zulassung beantragt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Valneva Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com