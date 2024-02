Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva bricht am Dienstagmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Valneva. Die Valneva-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,7 Prozent bei 3,33 EUR.

Die Valneva-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:51 Uhr um 7,7 Prozent auf 3,33 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Valneva-Aktie bei 3,31 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,62 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 59.425 Valneva-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,91 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 137,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Valneva-Aktie. Am 20.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Valneva-Aktie ist somit 0,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Valneva-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Valneva ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,51 EUR – ein Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Valneva 21,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Valneva Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Valneva rechnen Experten am 20.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Valneva einen Verlust von -0,274 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

