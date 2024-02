Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Dienstagvormittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Valneva gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Valneva-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3,59 EUR abwärts.

Das Papier von Valneva befand sich um 09:19 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 3,59 EUR ab. Die Valneva-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,58 EUR nach. Bei 3,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.247 Valneva-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2023 markierte das Papier bei 7,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 120,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Valneva-Aktie. Am 02.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR ab. Abschläge von 2,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Valneva 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Valneva veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig wurden 33,51 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Valneva 21,80 EUR umgesetzt.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Valneva 2023 einen Verlust in Höhe von -0,274 EUR ausweisen wird.

