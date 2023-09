Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Mittag mit Einbußen

Valneva im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Valneva. Die Valneva-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 6,17 EUR.

Um 12:01 Uhr ging es für die Valneva-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 6,17 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Valneva-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,02 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,11 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 7.235 Valneva-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,91 EUR erreichte der Titel am 21.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 28,22 Prozent Plus fehlen der Valneva-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2023 Kursverluste bis auf 3,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,89 Prozent würde die Valneva-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Valneva am 04.05.2023 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,51 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Valneva einen Umsatz von 21,80 EUR eingefahren.

Valneva dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 21.09.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Valneva.

Der Verlust 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,190 EUR je Valneva-Aktie belaufen.

