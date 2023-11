Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Mittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Valneva. Zuletzt ging es für das Valneva-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 5,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Valneva nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:51 Uhr 1,9 Prozent auf 5,76 EUR. Die Valneva-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,78 EUR an. Bei 5,67 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.505 Valneva-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,91 EUR erreichte der Titel am 21.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,40 Prozent hinzugewinnen. Am 03.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Valneva-Aktie.

Valneva veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,51 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Valneva einen Umsatz von 21,80 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2021 ein EPS von --0,190 EUR je Valneva-Aktie.

