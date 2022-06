Valneva Aktie News: Valneva springt am Mittag hoch

Aktien in diesem Artikel Valneva 12,12 EUR

Um 21.06.2022 12:22:00 Uhr wies die Valneva-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 15,7 Prozent auf 12,03 EUR nach oben. Der Kurs der Valneva-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,53 EUR. Zuletzt wechselten 68.020 Valneva-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Valneva-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2022 bei 7,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Valneva-Aktie liegt somit 66,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Valneva-Aktie wird bei 25,75 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Valneva am 24.05.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Valneva ein EPS von -0,30 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,03 Prozent auf 21,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Valneva 23,20 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 08.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Valneva-Gewinn in Höhe von 0,409 EUR je Aktie aus.

