Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Anleger greifen bei Valneva am Donnerstagvormittag zu

21.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Valneva gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Valneva-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Plus bei 6,43 EUR.

Das Papier von Valneva konnte um 09:15 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,9 Prozent auf 6,43 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Valneva-Aktie sogar auf 6,43 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Valneva-Aktien beläuft sich auf 7.015 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 21.06.2023 auf bis zu 7,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,96 EUR fiel das Papier am 03.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,44 Prozent. Am 04.05.2023 äußerte sich Valneva zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,51 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Valneva einen Umsatz von 21,80 EUR eingefahren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.09.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Valneva möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren. Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Valneva-Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter? Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen

