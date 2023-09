Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von Valneva gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 5,90 EUR.

Um 15:59 Uhr rutschte die Valneva-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 5,90 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Valneva-Aktie bis auf 5,83 EUR. Mit einem Wert von 6,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 16.888 Valneva-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 34,23 Prozent Plus fehlen der Valneva-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,96 EUR am 03.05.2023. Mit Abgaben von 32,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Valneva am 04.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,51 EUR – ein Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Valneva 21,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Valneva am 09.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Valneva.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Valneva-Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Aktie aus.

