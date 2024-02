Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Vormittag im Plus

Blick auf Valneva-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Valneva. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 3,34 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Valneva-Papiere um 09:19 Uhr 0,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die Valneva-Aktie bis auf 3,37 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,35 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.965 Valneva-Aktien.

Bei einem Wert von 7,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Valneva-Aktie 136,80 Prozent zulegen. Am 21.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Valneva-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Valneva am 04.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,51 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,80 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Valneva am 20.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,370 EUR je Valneva-Aktie.

