Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Valneva gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Valneva legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,2 Prozent auf 6,40 EUR.

Die Valneva-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:06 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 6,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Valneva-Aktie sogar auf 6,58 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.995 Valneva-Aktien.

Am 26.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Valneva-Aktie derzeit noch 50,91 Prozent Luft nach oben. Am 03.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Valneva ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,51 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,80 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Valneva am 21.09.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Der Verlust 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,190 EUR je Valneva-Aktie belaufen.

