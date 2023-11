Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva verliert am Donnerstagmittag kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Valneva. Die Aktionäre schickten das Papier von Valneva nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,9 Prozent auf 5,21 EUR.

Die Valneva-Aktie notierte um 11:56 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 5,9 Prozent auf 5,21 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Valneva-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,12 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,52 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.921 Valneva-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.06.2023 auf bis zu 7,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Valneva-Aktie 24,05 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Valneva am 04.05.2023. Der Umsatz lag bei 33,51 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 53,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,80 EUR erwirtschaftet worden.

Valneva dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Valneva im Jahr 2021 -0,190 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

