Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Valneva. Zuletzt konnte die Aktie von Valneva zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,00 EUR.

Die Valneva-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:00 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 4,00 EUR. Der Kurs der Valneva-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,04 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,04 EUR. Von der Valneva-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.354 Stück gehandelt.

Am 21.06.2023 markierte das Papier bei 7,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 97,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 04.05.2023 äußerte sich Valneva zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Valneva hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,51 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

2022 dürfte Valneva einen Verlust von -0,828 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

