Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Anleger schicken Valneva am Mittwochvormittag tief südwärts

Die Aktie von Valneva gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Valneva-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 21,5 Prozent auf 4,24 USD ab.

Um 23:20 Uhr rutschte die Valneva-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 21,5 Prozent auf 4,24 USD ab. In der Spitze büßte die Valneva-Aktie bis auf 4,24 USD ein. Bei 4,24 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ OTC 9.100 Valneva-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 8,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Valneva-Aktie liegt somit 50,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,24 USD. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Abschläge von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Valneva veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,80 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Valneva wird am 21.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Valneva-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,828 EUR je Valneva-Aktie in den Büchern stehen.

