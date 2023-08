Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Donnerstagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Valneva. Zuletzt stieg die Valneva-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 6,39 EUR.

Um 09:19 Uhr stieg die Valneva-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 6,39 EUR. Der Kurs der Valneva-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,49 EUR zu. Mit einem Wert von 6,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 2.209 Valneva-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Valneva-Aktie ist somit 51,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,96 EUR. Dieser Wert wurde am 03.05.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 38,04 Prozent würde die Valneva-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 04.05.2023 äußerte sich Valneva zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent auf 33,51 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.09.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,190 EUR je Valneva-Aktie stehen.

