Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Valneva. Die Valneva-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 3,72 EUR abwärts.

Die Valneva-Aktie notierte um 16:04 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 3,72 EUR. Die Valneva-Aktie sank bis auf 3,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,89 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.989 Valneva-Aktien umgesetzt.

Am 21.06.2023 markierte das Papier bei 7,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 112,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,59 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,44 Prozent würde die Valneva-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Valneva ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 33,51 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Valneva 21,80 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Valneva wird am 21.03.2024 gerechnet. Am 01.05.2025 wird Valneva schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Valneva im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,828 EUR einfahren.

