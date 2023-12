Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Valneva

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Valneva gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Valneva-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Valneva nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 21:45 Uhr 0,4 Prozent auf 4,55 EUR. Die Valneva-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,47 EUR nach. Bei 4,56 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Valneva-Aktie belief sich zuletzt auf 44.742 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,91 EUR) erklomm das Papier am 21.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,86 Prozent hinzugewinnen. Am 03.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Valneva-Aktie mit einem Verlust von 13,07 Prozent wieder erreichen.

Am 04.05.2023 legte Valneva die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Valneva im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,80 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Valneva Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Valneva 2021 einen Verlust in Höhe von -0,190 EUR ausweisen wird.

