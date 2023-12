Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Valneva im Fokus

Die Aktie von Valneva gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Valneva-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,55 EUR.

Die Valneva-Aktie gab im Tradegate-Handel um 21:45 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,55 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Valneva-Aktie bis auf 4,47 EUR. Bei 4,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 44.742 Valneva-Aktien den Besitzer.

Am 21.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,91 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Valneva-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2023 (3,96 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Valneva-Aktie derzeit noch 13,07 Prozent Luft nach unten.

Valneva gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,51 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Valneva einen Umsatz von 21,80 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Valneva dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2021 ein EPS von --0,190 EUR je Valneva-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen