Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Montagvormittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Valneva. Die Valneva-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 3,30 EUR ab.

Die Valneva-Aktie musste um 09:13 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 3,30 EUR. Die Valneva-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,26 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 3,28 EUR. Bisher wurden via Tradegate 8.433 Valneva-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,91 EUR an. Gewinne von 139,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.02.2024 auf bis zu 3,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Valneva-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Valneva am 04.05.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,51 EUR ausgewiesen.

Valneva dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,457 EUR je Aktie in den Valneva-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen