Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva verliert am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Valneva gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Valneva-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 6,78 EUR.

Die Valneva-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 6,78 EUR. In der Spitze fiel die Valneva-Aktie bis auf 6,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,87 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.005 Valneva-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.06.2022 markierte das Papier bei 12,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.05.2023 hat Valneva in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 33,51 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,80 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Valneva wird am 21.09.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,190 EUR je Valneva-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen