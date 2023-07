Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Valneva

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Valneva gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Valneva-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 6,65 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:54 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 6,65 EUR. In der Spitze büßte die Valneva-Aktie bis auf 6,65 EUR ein. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 6,74 EUR. Von der Valneva-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.892 Stück gehandelt.

Am 10.08.2022 markierte das Papier bei 10,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Valneva-Aktie mit einem Kursplus von 60,30 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,96 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Valneva-Aktie 68,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Valneva am 04.05.2023. Auf der Umsatzseite standen 33,51 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,80 EUR umgesetzt.

Am 21.09.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Valneva veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Valneva rechnen Experten am 06.08.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Valneva 2021 einen Verlust in Höhe von -0,190 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen