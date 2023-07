Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva verliert am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Valneva gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Valneva-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,37 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Valneva-Aktie musste um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 7,37 USD. Das Tagestief markierte die Valneva-Aktie bei 7,35 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,43 USD. Der Tagesumsatz der Valneva-Aktie belief sich zuletzt auf 26.808 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,84 USD erreichte der Titel am 10.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Valneva-Aktie derzeit noch 36,36 Prozent Luft nach unten.

Valneva ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Valneva 33,51 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die Valneva-Bilanz für Q2 2023 wird am 21.09.2023 erwartet. Am 06.08.2024 wird Valneva schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Valneva im Jahr 2021 einen Verlust in Höhe von -0,190 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen