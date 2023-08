Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Valneva. Die Aktionäre schickten das Papier von Valneva nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 6,30 EUR.

Um 12:00 Uhr sprang die Valneva-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 6,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Valneva-Aktie bei 6,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,52 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 28.363 Valneva-Aktien.

Am 30.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,61 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 52,41 Prozent Plus fehlen der Valneva-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Valneva am 04.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,51 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,80 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Valneva am 21.09.2023 präsentieren. Valneva dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2021 -0,190 EUR je Aktie in den Valneva-Büchern.

