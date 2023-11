Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva tendiert am Vormittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Valneva. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 5,12 EUR.

Um 09:15 Uhr ging es für die Valneva-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 5,12 EUR. Im Tief verlor die Valneva-Aktie bis auf 5,12 EUR. Bei 5,23 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.323 Valneva-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.06.2023 markierte das Papier bei 7,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Valneva-Aktie mit einem Kursplus von 54,51 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Valneva-Aktie 29,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Valneva am 04.05.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,51 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Valneva einen Umsatz von 21,80 EUR eingefahren.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Valneva veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Valneva einen Verlust von -0,190 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Valneva-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung - PharmaSGP und Valneva

Valneva-Aktie: In einer Woche fast 20 Prozent Kursplus - was steckt dahinter?

Valneva-Aktie springt hoch: Valneva will knapp ein Viertel der Mitarbeiter entlassen