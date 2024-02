Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Valneva gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Valneva befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,5 Prozent auf 3,13 EUR ab.

Um 16:07 Uhr fiel die Valneva-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 3,13 EUR ab. Das Tagestief markierte die Valneva-Aktie bei 3,04 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,20 EUR. Bisher wurden via Tradegate 88.766 Valneva-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 152,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.02.2024 bei 3,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Valneva-Aktie 3,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Valneva-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Valneva am 04.05.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die Valneva-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Valneva-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,490 EUR je Aktie in den Valneva-Büchern.

