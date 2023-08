Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Valneva im Fokus

Die Aktie von Valneva gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Valneva-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 08:01 Uhr wies die Valneva-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,33 EUR nach oben. In der Spitze legte die Valneva-Aktie bis auf 6,33 EUR zu. Bei 6,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Valneva-Aktien beläuft sich auf 1.022 Stück.

Bei 9,34 EUR erreichte der Titel am 31.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Valneva-Aktie somit 32,18 Prozent niedriger. Am 03.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Valneva-Aktie derzeit noch 37,31 Prozent Luft nach unten.

Valneva ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,51 EUR ausgewiesen.

Valneva wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 21.09.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Valneva-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2021 einen Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Valneva-Aktie.

