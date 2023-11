Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Valneva. Zuletzt ging es für das Valneva-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 5,34 EUR.

Das Papier von Valneva legte um 09:01 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 5,34 EUR. Mit einem Wert von 5,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 3.267 Valneva-Aktien gekauft oder verkauft.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Valneva am 04.05.2023. Der Umsatz wurde auf 33,51 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,80 EUR umgesetzt worden waren.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Valneva-Verlust in Höhe von -0,190 EUR je Aktie aus.

