Valneva Aktie News: ATX Prime Aktie Valneva am Mittwochmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von Valneva gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Valneva-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 8,0 Prozent auf 4,38 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Valneva nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:40 Uhr 8,0 Prozent auf 4,38 EUR. Den London-Handel startete das Papier bei 3,77 EUR. Der Tagesumsatz der Valneva-Aktie belief sich zuletzt auf 11.834 Aktien.

Am 04.05.2023 lud Valneva zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Valneva am 21.03.2024 präsentieren. Am 01.05.2025 wird Valneva schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,828 EUR je Valneva-Aktie.

