VALUE CREATION: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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VALUE CREATION hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
VALUE CREATION vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6,87 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,55 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 765,6 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 12,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 877,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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