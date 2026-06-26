Daldrup & Söhne: Weitere Großaufträge in Sicht

Value-Stars-Kolumne

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Die Aktie unsers Highflyers Daldrup & Söhne hat zuletzt nach einer vorherigen Rally kräftig konsolidiert. Das ist aber nicht auf die Geschäftsaussichten zurückzuführen, denn die sind vielversprechend.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Auf dem Kapitalmarkttag hat das Management von Daldrup & Söhne die positiven Aussichten bekräftigt. Der Auftragsbestand liegt mit 120 Mio. Euro bereits auf Rekordniveau – und könnte weiterwachsen, denn das Unternehmen hat [...]

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