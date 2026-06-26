DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 ±0,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.935 +0,5%Euro1,1386 ±0,0%Öl71,99 -3,8%Gold4.081 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 26 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 26 im Überblick
Fußball-EM: Wer gewann bisher am häufigsten die Fußball-Europameisterschaft? Fußball-EM: Wer gewann bisher am häufigsten die Fußball-Europameisterschaft?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Value-Stars-Kolumne

Daldrup & Söhne: Weitere Großaufträge in Sicht

27.06.26 12:26 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Daldrup & Söhne: Weitere Großaufträge in Sicht | finanzen.net

Die Aktie unsers Highflyers Daldrup & Söhne hat zuletzt nach einer vorherigen Rally kräftig konsolidiert. Das ist aber nicht auf die Geschäftsaussichten zurückzuführen, denn die sind vielversprechend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daldrup & Söhne (Daldrup) AG
21,80 EUR -1,00 EUR -4,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
283,1 PKT 0,0 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Auf dem Kapitalmarkttag hat das Management von Daldrup & Söhne die positiven Aussichten bekräftigt. Der Auftragsbestand liegt mit 120 Mio. Euro bereits auf Rekordniveau – und könnte weiterwachsen, denn das Unternehmen hat [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Nachrichten zu Daldrup & Söhne (Daldrup) AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Daldrup & Söhne (Daldrup) AG

DatumRatingAnalyst
08.06.2026DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
07.04.2026DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
02.10.2025DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
30.07.2025DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
06.06.2025DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
08.06.2026DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
07.04.2026DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
02.10.2025DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
30.07.2025DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
06.06.2025DaldrupSöhne (Daldrup) KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
14.04.2023DaldrupSöhne (Daldrup) HaltenSMC Research
08.10.2021DaldrupSöhne (Daldrup) HaltenSMC Research
24.06.2021DaldrupSöhne (Daldrup) HaltenSMC Research
25.02.2021DaldrupSöhne (Daldrup) HaltenSMC Research
12.10.2020DaldrupSöhne (Daldrup) HaltenSMC Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daldrup & Söhne (Daldrup) AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen