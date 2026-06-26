Daldrup & Söhne: Weitere Großaufträge in Sicht
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Die Aktie unsers Highflyers Daldrup & Söhne hat zuletzt nach einer vorherigen Rally kräftig konsolidiert. Das ist aber nicht auf die Geschäftsaussichten zurückzuführen, denn die sind vielversprechend.
Werte in diesem Artikel
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Auf dem Kapitalmarkttag hat das Management von Daldrup & Söhne die positiven Aussichten bekräftigt. Der Auftragsbestand liegt mit 120 Mio. Euro bereits auf Rekordniveau – und könnte weiterwachsen, denn das Unternehmen hat [...]
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