DAX 25.374 -0,1%ESt50 6.301 -0,0%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,35 +1,0%Nas 26.895 -0,6%Bitcoin 73.768 -0,6%Euro 1,1370 -0,1%Öl 105,3 +0,9%Gold 4.138 -3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Value-Stars-Kolumne

DAX-Ausblick: Die Aufschwungshoffnung hat Bestand

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

DAX-Ausblick: Die Aufschwungshoffnung hat Bestand | finanzen.net

Der DAX ist noch in der Konsolidierung, versucht aber oberhalb von 25.100 Punkten eine Stabilisierung. Fundamental gibt es durchaus Signale, die für Unterstützung sorgen – das ist auch für den Value-Stars-Deutschland-Index eine gute Nachricht.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,374.42 EUR -34.22 EUR -0.13 %
News | Analysen
Value-Stars-Deutschland-Index
282.30 EUR -1.50 EUR -0.53 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Zuletzt haben sich die Anzeichen verdichtet, dass die deutsche Konjunktur im laufenden Jahr deutlich besser läuft als befürchtet. Das haben die führenden Wirtschaftsinstitute jetzt auch in ihre Herbstprognose abgebildet, mit der die Schätzung zum Wachstum in 2026 von 0,6 % im Frühjahr auf nun 1,3 % etwas mehr als verdoppelt wurde. Diese Einschätzung wird auch von der positiven [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Bildquellen: finanzen.net

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.