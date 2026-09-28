DAX-Ausblick: Die Aufschwungshoffnung hat Bestand

Value-Stars-Kolumne

Der DAX ist noch in der Konsolidierung, versucht aber oberhalb von 25.100 Punkten eine Stabilisierung. Fundamental gibt es durchaus Signale, die für Unterstützung sorgen – das ist auch für den Value-Stars-Deutschland-Index eine gute Nachricht.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Zuletzt haben sich die Anzeichen verdichtet, dass die deutsche Konjunktur im laufenden Jahr deutlich besser läuft als befürchtet. Das haben die führenden Wirtschaftsinstitute jetzt auch in ihre Herbstprognose abgebildet, mit der die Schätzung zum Wachstum in 2026 von 0,6 % im Frühjahr auf nun 1,3 % etwas mehr als verdoppelt wurde. Diese Einschätzung wird auch von der positiven [...]

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