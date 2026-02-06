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Value-Stars-Kolumne

DAX-Ausbruch nimmt Gestalt an

01.06.26 18:49 Uhr

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Analyse: DAX-Ausbruch nimmt Gestalt an. Anleger dürften auf diesen Kursschub nicht gut vorbereitet sein. | finanzen.net

Der DAX ist über 25.000 Punkte gestiegen - und hält sich da bislang. Je länger das gelingt, desto wahrscheinlicher wird ein baldiger Ausbruch über bisherige Höchststände. Die Anleger dürften auf diesen Kursschub nicht gut vorbereitet sein.

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Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Der DAX trotzt in beeindruckender Manier den Belastungen aus dem Irankonflikt und der Unsicherheit, die aus dem zähen Verhandlungspoker resultiert: Mit dem Anstieg über 25.000 Punkte ist dem deutschen Leitindex ein wichtigstes Signal gelungen. Noch bemerkenswerter ist diese Entwicklung angesichts der zuletzt eher schwachen Konjunktur-Frühindikatoren. Die Anleger dürften auf diesen Kursschub nicht gut vorbereitet sein. [...]

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Bildquellen: Photo_Pix / Shutterstock.com

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