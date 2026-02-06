Value-Stars-Kolumne

Der DAX ist über 25.000 Punkte gestiegen - und hält sich da bislang. Je länger das gelingt, desto wahrscheinlicher wird ein baldiger Ausbruch über bisherige Höchststände. Die Anleger dürften auf diesen Kursschub nicht gut vorbereitet sein.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Der DAX trotzt in beeindruckender Manier den Belastungen aus dem Irankonflikt und der Unsicherheit, die aus dem zähen Verhandlungspoker resultiert: Mit dem Anstieg über 25.000 Punkte ist dem deutschen Leitindex ein wichtigstes Signal gelungen. Noch bemerkenswerter ist diese Entwicklung angesichts der zuletzt eher schwachen Konjunktur-Frühindikatoren. Die Anleger dürften auf diesen Kursschub nicht gut vorbereitet sein. [...]

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