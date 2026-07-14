DAX: Ausbruch nur verschoben?

Value-Stars-Kolumne

14.07.26 15:56 Uhr

Die USA und der Iran haben den militärischen Konflikt wieder aufgenommen, der Ölpreis steigt – doch der DAX hält sich nach einem ersten Schreck relativ gut. Setzen die Anleger auf ein erneut nur temporäres Scharmützel?

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Muss die Hoffnung auf eine Entspannung im Irankonflikt nach den neuen Angriffswellen bis auf weiteres begraben werden? Das ist keinesfalls gewiss, denn Trump ändert seine Meinung und seine Statements ja oftmals im Tagesrhythmus. Für den DAX war der Rückschlag auf dem Weg zu einer nachhaltigen Friedensvereinbarung allerdings ein deutlicher Dämpfer. Trotzdem [...]

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