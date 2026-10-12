DAX: Der Aufschwung steht vor entscheidenden Wochen

Value-Stars-Kolumne

Der DAX hat den technischen KO mit dem Fall unter die 200-Tage-Linie vorerst abgewendet. Noch ist die Lage offen – es stehen entscheidende Wochen an.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Die wirtschaftliche Erholung im industriellen Sektor hat sich, mutmaßlich wegen des neuerlichen starken Anstiegs des Ölpreises, im September nicht weiter fortgesetzt. Einen deutlichen Rücksetzer hat es aber auch nicht gegeben, und aus dem Dienstleistungssektor kamen sogar positive Signale. Insgesamt gibt es weiterhin Chancen, dass [...]

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