DAX: Deutlicher Schockeffekt
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Der DAX startete wegen des Iran-Konflikts schwach in die Woche. Trotz Entspannung durch Donald Trump verdeutlichen neue Frühindikatoren bereits den wirtschaftlichen Schaden für Deutschland.
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
In den letzten Monaten hatten die Konjunkturfrühindikatoren im Trend nach oben gezeigt und eine Belebung der deutschen Wirtschaft angekündigt. Jetzt gibt es peu à peu die ersten belastbaren Stimmungsdaten nach dem Ausbruch des Irankriegs und dem anschließenden starken Preisanstieg bei Öl. Und die fallen finster aus. Noch gibt es aber eine Chance, dass [...]
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