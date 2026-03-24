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Value-Stars-Kolumne

DAX: Deutlicher Schockeffekt

23.03.26 21:57 Uhr

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DAX: Deutlicher Schockeffekt | finanzen.net

Der DAX startete wegen des Iran-Konflikts schwach in die Woche. Trotz Entspannung durch Donald Trump verdeutlichen neue Frühindikatoren bereits den wirtschaftlichen Schaden für Deutschland.

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Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

In den letzten Monaten hatten die Konjunktur­früh­indikatoren im Trend nach oben gezeigt und eine Belebung der deutschen Wirtschaft angekündigt. Jetzt gibt es peu à peu die ersten belastbaren Stimmungsdaten nach dem Ausbruch des Irankriegs und dem anschließenden starken Preisanstieg bei Öl. Und die fallen finster aus. Noch gibt es aber eine Chance, dass [...]

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