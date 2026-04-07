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Value-Stars-Kolumne

DAX: Die Stimmung ist im Keller

07.04.26 23:17 Uhr

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DAX-Analyse: Die Stimmung ist im Keller | finanzen.net

Der DAX kämpft um die Marke von 23.000 Punkten - die untere Begrenzung der Seitwärtsphase von Mai bis November 2025. Auch, wenn diese Schlacht vielleicht zunächst verloren geht, bietet die miese Stimmung perspektivisch Potenzial für eine Erholung.

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Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Der Absturz der Aktien war das Resultat einer rasanten Stimmungswende bei den Anlegern. Der Irankrieg hat sie - obwohl durchaus absehbar - ganz offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt. Wegen der Folgewirkungen ist in kurzer Zeit aus einer deutlich bullishen eine stark bearishe Stimmung geworden. Auch, wenn sich zumindest für Deutschland tatsächlich relativ gravierende konjunkturelle Konsequenzen abzeichnen, ist die Sentimentlage eher als Chance [...]

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