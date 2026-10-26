DAX: Fragile Lage - mit Hoffnung auf Besserung
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Beim DAX gibt es immer wieder Verkaufswellen, rund um die Marke von 25.000 Punkten hat sich aber eine solide Unterstützung aufgebaut. Das liegt auch an einem positiven Szenario, das für die nächsten Woche denkbar ist und für den Value-Stars-Deutschland-Index ebenfalls hilfreich wäre.
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Hält der wirtschaftliche Auftrieb den Belastungen durch den neuerlichen Ölpreispeak stand? Das ist die konjunkturelle Preisfrage im Herbst 2026. Da sich kein Ende der Probleme abzeichnet, die die neue Preisrunde eingeleitet hat, droht die Stimmung erneut zu kippen. Das hat auch beim DAX erst einmal für einen Dämpfer gesorgt. Doch eine Änderung der Lage ist bald denkbar. [...]
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