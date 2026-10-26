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Value-Stars-Kolumne

DAX: Fragile Lage - mit Hoffnung auf Besserung

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DAX: Fragile Lage - mit Hoffnung auf Besserung | finanzen.net

Beim DAX gibt es immer wieder Verkaufswellen, rund um die Marke von 25.000 Punkten hat sich aber eine solide Unterstützung aufgebaut. Das liegt auch an einem positiven Szenario, das für die nächsten Woche denkbar ist und für den Value-Stars-Deutschland-Index ebenfalls hilfreich wäre.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,481.43 EUR 299.78 EUR 1.19 %
News | Analysen
Value-Stars-Deutschland-Index
283.70 EUR 3.60 EUR 1.29 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Hält der wirtschaftliche Auftrieb den Belastungen durch den neuerlichen Ölpreispeak stand? Das ist die konjunkturelle Preisfrage im Herbst 2026. Da sich kein Ende der Probleme abzeichnet, die die neue Preisrunde eingeleitet hat, droht die Stimmung erneut zu kippen. Das hat auch beim DAX erst einmal für einen Dämpfer gesorgt. Doch eine Änderung der Lage ist bald denkbar. [...]

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Bildquellen: finanzen.net

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