DAX 26.322 +0,0%ESt50 6.539 +0,2%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,39 +2,1%Nas 26.640 -0,2%Bitcoin 56.180 +0,2%Euro 1,1552 -0,1%Öl 85,4 +2,2%Gold 4.331 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Value-Stars-Kolumne

DAX: Kräftiger Rückenwind für die Rally

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

DAX: Kräftiger Rückenwind für die Rally

Der DAX ist endlich auf neue Höchststände ausgebrochen – und spürt dabei trotz aller geopolitischen Turbulenzen auch fundamentalen Rückenwind. Das ist auch für den Value-Stars-Deutschland-Index eine gute Nachricht.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,328.82 EUR 9.37 EUR 0.04 %
News | Analysen
Value-Stars-Deutschland-Index
278.00 EUR -0.30 EUR -0.11 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Der DAX hat lange gekämpft um einen Ausbruch über die Höchststände aus dem Jahr 2025. Mehrere Anläufe waren nicht erfolgreich, aber nun sieht es so aus, als wäre das Vorhaben endlich geglückt. Die Grundlage für die positive charttechnische Entwicklung war die zuletzt relativ ausgeprägte Skepsis der Anleger, die Überraschungspotenzial eher auf der Upside geboten hat. Der konkrete Anlass für den Ausbruch ist aber die erfreuliche fundamentale Entwicklung. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Bildquellen: finanzen.net