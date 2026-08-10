DAX: Kräftiger Rückenwind für die Rally

Value-Stars-Kolumne

Der DAX ist endlich auf neue Höchststände ausgebrochen – und spürt dabei trotz aller geopolitischen Turbulenzen auch fundamentalen Rückenwind. Das ist auch für den Value-Stars-Deutschland-Index eine gute Nachricht.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Der DAX hat lange gekämpft um einen Ausbruch über die Höchststände aus dem Jahr 2025. Mehrere Anläufe waren nicht erfolgreich, aber nun sieht es so aus, als wäre das Vorhaben endlich geglückt. Die Grundlage für die positive charttechnische Entwicklung war die zuletzt relativ ausgeprägte Skepsis der Anleger, die Überraschungspotenzial eher auf der Upside geboten hat. Der konkrete Anlass für den Ausbruch ist aber die erfreuliche fundamentale Entwicklung. [...]

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