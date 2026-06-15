DAX: Noch ist die Schlacht nicht verloren

Value-Stars-Kolumne

Im Irankonflikt zeichnet sich endlich eine Lösung ab, die könnte für die Wirtschaft gerade noch rechtzeitig kommen. Eine gute Nachricht für den DAX und den Value-Stars-Deutschland-Index.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Die Anleger schwanken zwischen Hoffen und Bangen und konsequenterweise befindet sich der DAX auf Richtungssuche. Positiv festzuhalten ist, dass der Abgabedruck insgesamt überschaubar geblieben ist. Das dürfte auch daran liegen, dass der Irankonflikt einen wirtschaftlichen Aufschwung zwar erneut nach hinten verschoben hat, obsolet ist dieses Szenario aber nicht. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de