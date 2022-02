DAX: Stresstest für die Märkte

, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Die ersten Handelswochen des Jahres haben an den Börsen per Saldo zu Kursverlusten geführt. Steigende Zinsen sind im Moment DER Stimmungskiller an den Märkten, jetzt kommt auch noch die Kriegsangst hinzu. Sentimenterhebungen belegen allerdings, dass [...]

Weiterlesen auf value-stars.de