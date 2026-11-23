Value-Stars-Kolumne

Der DAX wollte nach oben, aber der Ausverkauf im Techsektor hat es nicht zugelassen. Die Chancen, dass sich insbesondere Industrie- und Valuetitel schnell wieder fangen, sind aber nicht schlecht – eine gute Nachricht auch für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Trotz oder gerade wegen der Turbulenzen im Bereich der Techtitel war dem DAX im November der Anstieg auf ein neues Allzeithoch gelungen. Doch letztlich hat sich die Marktschwäche ausgeweitet – auch auf den Dow Jones – und die deutschen Blue Chips mitgerissen. Mit dem falschen Ausbruch nach oben und einem kurzfristigen Doppeltop hat sich die technische Lage deutlich eingetrübt. Wird daraus ein größeres Problem? Hier empfiehlt sich der Blick auf die fundamentale Lage. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de