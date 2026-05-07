DAX: Weiter in Schlagdistanz

Value-Stars-Kolumne

Der DAX ist weiter im Konsolidierungsmodus, aber er hält sich insgesamt auf hohem Niveau. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass die wirtschaftlichen Perspektiven besser sind als erwartet.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Die Gewinnmitnahmen im Techsektor haben auch den DAX etwas unter Druck gesetzt, insgesamt hat sich der deutsche Leitindex aber auf immer noch relativ hohem Niveau gut behauptet. Damit bleibt er in Schlagdistanz zum Allzeithoch. Doch was könnte den Ausbruch auslösen? Möglicherweise eine überraschend gute wirtschaftliche Entwicklung, denn es mehren sich die Anzeichen, dass der Unternehmenssektor die Belastungen des Irankonflikts relativ gut wegsteckt. [...]

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