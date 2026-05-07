DAX24.627 -0,2%Est506.232 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7900 +2,2%Nas25.801 +2,0%Bitcoin52.757 +0,8%Euro1,1426 +0,4%Öl72,79 -0,4%Gold4.018 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel etwas tiefer -- US-Börsen mit Plus -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, Strategy, ServiceNow, SAP, SK hynix, Samsung, Honeywell, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Warum sich der Euro zum Dollar leicht nach oben bewegt Warum sich der Euro zum Dollar leicht nach oben bewegt
PHLX Semiconductor Index legt kräftig zu: Anleger setzen nach NVIDIA auf neue KI-Aktien PHLX Semiconductor Index legt kräftig zu: Anleger setzen nach NVIDIA auf neue KI-Aktien
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Value-Stars-Kolumne

DAX: Weiter in Schlagdistanz

29.06.26 20:47 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

DAX: Weiter in Schlagdistanz | finanzen.net

Der DAX ist weiter im Konsolidierungsmodus, aber er hält sich insgesamt auf hohem Niveau. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass die wirtschaftlichen Perspektiven besser sind als erwartet.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.626,9 PKT -44,3 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen
Value-Stars-Deutschland-Index
283,9 PKT 0,8 PKT 0,28%
Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Die Gewinnmitnahmen im Techsektor haben auch den DAX etwas unter Druck gesetzt, insgesamt hat sich der deutsche Leitindex aber auf immer noch relativ hohem Niveau gut behauptet. Damit bleibt er in Schlagdistanz zum Allzeithoch. Doch was könnte den Ausbruch auslösen? Möglicherweise eine überraschend gute wirtschaftliche Entwicklung, denn es mehren sich die Anzeichen, dass der Unternehmenssektor die Belastungen des Irankonflikts relativ gut wegsteckt. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Mehr zum Thema DAX 40

20:47DAX: Weiter in Schlagdistanz
19:33DAX gibt nach freundlichem Wochenauftakt anfängliche Gewinne ab
19:18Hot Stocks heute: Trade der Woche: Warum Fraport jetzt spannend wird - plus KI- und SpaceX-Update
19:02Airbus A320: Lift nimmt achtes Flugzeug in Betrieb
18:19ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax knickt etwas ein - Kursrally bei Nagarro
18:00VW, BYD, Visa, Ferrari, Toyota, Bitcoin - Charttechnik mit Harald Weygand
18:00VW, BYD, Visa, Ferrari, Toyota, Bitcoin - Charttechnik mit Harald Weygand
18:00VW, BYD, Visa, Ferrari, Toyota, Bitcoin - Charttechnik mit Harald Weygand
mehr