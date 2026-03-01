DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +2,0%Nas22.389 ±0,0%Bitcoin59.108 +3,2%Euro1,1581 +0,4%Öl99,15 +6,3%Gold5.126 +0,4%
Value-Stars-Kolumne

DAX: Wie groß wird der Schaden?

09.03.26 19:49 Uhr

DAX: Wie groß wird der Schaden?

Der DAX leidet mächtig unter den Turbulenzen, die der Angriff des Iran durch die USA und Israel ausgelöst haben. Aber obwohl die Auswirkungen kurzfristig massiv sind, könnte sich die Lage auch relativ zeitnah wieder beruhigen.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Es hat schon eine gewisse Tragik: Jedes Mal, wenn sich die gebeutelte deutsche Industrie anschickt, die Talsohle zu verlassen, bekommt sie von Trump neue Knüppel zwischen die Beine geworfen. Dieses Mal ist es der Irankrieg, der insbesondere wegen der deutlichen Auswirkungen auf die Energiepreise die konjunkturelle Dynamik belasten dürfte. Entscheidend wird sein, wie lange der Konflikt anhält und wie nachhaltig die Folgen sind. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

